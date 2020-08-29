В МИД заявили о готовности РФ к взаимодействию с ВОЗ в Сирии

Россия готова к активному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи замглавы МИД Сергея Вершинина с представителем ВОЗ в Сирии Акджемалой Магтымовой.

«С.В.Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, а также обеспечению доступа местных жителей к качественным услугам в области здравоохранения, снабжению медикаментами.