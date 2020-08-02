«Вы никогда не подведете»: Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-летием создания ВДВ.

«Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами ее отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку», - говорится в поздравлении главы государства.

Путин выразил особую признательность и благодарность десантникам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что современное поколение десантников достойно продолжает сложившиеся в ВДВ ратные, патриотические традиции, свято чтит законы боевого братства, и в самых сложных, нештатных ситуациях проявляет безупречную выучку, верность Присяге и Отчизне.

«Убежден, вы никогда не подведете, будете твердо стоять на страже интересов Родины, вносить значимый вклад в развитие Вооруженных Сил России, в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны», - заключил российский лидер.

Напомним, День ВДВ в России празднуется второго августа. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в тыл условного противника на парашютах были десантированы 12 человек. Бойцы ВДВ неоднократно героически проявляли себя в различных вооруженных конфликтах, успешно решая самые сложные боевые задачи. В 2020 году легендарным войскам исполняется 90 лет.

Утром 2 августа бойцов и ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником поздравил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.