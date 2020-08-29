Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Белоруссии

Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», - сказал глава государства в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом российский лидер усомнился в честности тех, кто не желает признавать результаты белорусских выборов.

«Кто-то может сомневаться в результатах (выборов в РБ - прим. ред.), но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны », - отметил он.

Президент РФ назвал выборы в Белоруссии состоявшимися и заявил о том, что Москва признает их легитимность.

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли выборы президента страны. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%.

После этого на улицы выходили люди, недовольные итогами президентских выборов. Также свое недовольство результатами голосования высказали некоторые западные страны.