Путин призвал исполнять требования врачей в новом учебном году

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил начало нового учебного года в обычном режиме и призвал приложить максимум усилий для исполнения всех требований врачей.

«Да, конечно, решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», - сказал глава государства в интервью на канале «Россия 1».

При этом Владимир Путин признал, что иногда носить медицинскую маску и перчатки неудобно, особенно, если приходится не снимать их долгое время.

«Иногда это тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через десять минут нам стало бы уже не по себе», - отметил президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с началом учебного года ведомство будет тщательно мониторить ситуацию с коронавирусом. По ее словам, решение начать учебный год очно было принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее.