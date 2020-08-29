В США 14 человек погибли из-за урагана «Лаура»

В США число жертв урагана «Лаура» увеличилось до 14 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По информации агентства, пять местных жителей Техаса и Луизианы погибли при падении деревьев, один человек утонул, восемь скончались в результате отравления угарным газом из-за неправильной работы генераторов. Люди использовали приборы, когда укрывались во время урагана. Тысячи домов остались без электричества и воды.

Ураган «Луизиана», которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона, достиг побережья двух американских штатов Луизианы и Техаса в ночь на четверг.

Ранее местные власти рекомендовали эвакуироваться примерно 585 тысячам местных жителей. Свои дома должны были покинуть 385 тысяч человек в Техасе и около 200 тысяч человек в Луизиане.

Позднее ураган «Лаура» ослаб до тропического шторма, сейчас климатологи считают его тропической депрессией.