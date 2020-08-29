В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко запретить российским развлекательным заведениям до конца текущего года предоставлять услуги караоке в целях борьбы с распространением коронавируса.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», - приводит RT текст письма народного избранника главе Минздрава.

При этом, как отмечает законодатель, в случае принятия его инициативы данные заведения смогут продолжать оказывать услуги по организации общественного питания.

Ранее другой депутат ГД РФ Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову перенести начало учебного года на 1 октября. По мнению парламентария, реализация его идеи поможет в борьбе с распространением COVID-19.