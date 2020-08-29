Названа причина смерти сыгравшего Черную пантеру актера

Сыгравший роль Черной пантеры в киновселенной Marvel актер Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

В публикации, которую сделали родственники Боузмана, также сказано, что он узнал о болезни в 2016 году. Врачи назначали актеру курс лечения, однако он ему не помог.

Чедвик Боузман наиболее известен по роли супергероя Черная пантера в кинематографической вселенной Marvel. Он также снимался в таких фильмах, как «42», «Боги Египта», «Маршалл», «Пятеро одной крови».

Актер умер 28 августа в возрасте 42 лет у себя дома в окружении близких.