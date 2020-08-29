Правительство выделило деньги для стимулирующих выплат медикам и соцработникам в период пандемии коронавируса

Правительство России утвердило выделение средств на осуществление доплат медикам и социальным работникам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, выделение федеральных средств будет осуществляться путем трансфертов в регионы на софинансирование необходимых стимулирующих выплат. Вместе с тем, кабинет министров утвердил выделение регионам субсидий на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

На заседании правительства в минувший четверг, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал выделение 22 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, а также более 320 миллионов рублей на выплаты медикам Федерального медико-биологического агентства.

На поддержку сотрудников социальных служб, которые также усиленно работают в период пандемии коронавирусной инфекции, выделено 1,8 миллиардов рублей.