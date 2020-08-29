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В России открылась услуга регистрации автомобиля в МФЦ

Тамара Астапенкова
00:40 29.08.2020
Услуга будет доступна только при наличии необходимой инфраструктуры для обслуживания автовладельцев.
В России открылась услуга регистрации автомобиля в МФЦ
© Фото: mos.ru

В России с субботы, 29 августа, разрешается ставить на учет транспортное средство на учет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Такая услуга будет доступна только при наличии необходимой инфраструктуры для обслуживания автовладельцев. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

Соответствующее постановление о регистрации автомобиля в МФЦ было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным еще 21 августа.

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления РФ, то есть 29 августа 2020 года», - говорится в сообщении ГИБДД.

Уточняется, что сотрудниками МФЦ будет осуществляться только прием и выдача документов, а также государственных регистрационных знаков. Все что касается техосмотра автомобиля, административных и проверочных процедур, а также оформления регистрационных документов и присвоения регистрационных номеров, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции.

В сообщении отмечается, что вступившие в силу поправки к перечню государственных услуг предусматривают возможность размещения сотрудников ГИБДД на территории МФЦ, и порядок взаимодействия автовладельца с инспекторами при регистрации транспортного средства.

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