В Калифорнии разбился военный вертолет США

В Калифорнии разбился военный вертолет Black Hawk. Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Сообщается, что крушение произошло на острове Сан-Клименте, который находится примерно в 112 километрах от Сан-Диего. Территория контролируется командованием военно-морской базы Коронадо. На острове находится полигон, учебный центр и свой аэродром, используемый подразделениями специального назначения.

По информации издания, падение произошло в четверг, 27 августа, когда военнослужащие выполняли плановый тренировочный полет.

«Двое военнослужащих погибли, трое ранены. Территория охраняется, расследование инцидента продолжается», - говорится в тексте заявления командования.

Отмечается, что более подробная информация о крушении не будет разглашаться, пока не будет завершен процесс уведомления всех родственников погибших и пострадавших в аварии.