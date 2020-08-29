На юге Москвы неизвестные устроили стрельбу в магазине



В одном из магазинов на юге Москвы неизвестные устроили стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Около 21 часа двое неизвестных вошли в магазин на Медынской улице, 7, строение 2 с намерением похитить товар.

«Сотрудники магазина хотели пресечь правонарушение, но неизвестные выстрелили, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылись», - рассказал собеседник ТАСС в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники полиции.