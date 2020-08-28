Ученые назвали витамин, способный остановить размножение коронавируса

Витамин B12 способен блокировать размножение коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии после проведенного исследования.

Специалисты с помощью компьютерного моделирования выяснили, что особая форма выпуска B12 - метилкобаламин - может подавлять nsp12, который содержится в геноме SARS-Cov-2 и отвечает за размножение вируса.

«Это вещество (метилкобаламин. - Прим. ред.) можно назначать в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, с целью снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», - приводит журнал IUBMB Life выводы ученых.

В то же время специалисты считают, что для того, чтобы внести изменения в протоколы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, нужно провести дополнительные исследования.