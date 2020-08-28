Количество самозанятых в России достигло отметки в миллион человек
Самозанятые обязаны отчислять государству от четырех до шести процентов от своего заработка и освобождены от ведения финансовой отчетности.
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Все больше россиян регистрируются как самозанятые. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), таких в России уже миллион человек. Они уже заплатили в качестве налогов 3,5 миллиарда рублей.
Самозанятым разрешено не вести никакую финансовую отчетность, и не ходить в налоговую инспекцию. Нужно только зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» и отчислять государству от четырех до шести процентов от своего заработка.
Обязательно условие - в среднем он не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц. Как эксперимент, программу ввели полтора года назад. С июля она действует почти во всех регионах.