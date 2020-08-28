СМИ сообщили о планах премьера Японии уйти в отставку
По данным телеканал NHK, у Синдзо Абэ обострилась хроническая болезнь, из-за чего он решил освободить занимаемый пост.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
По информации телеканала, Синдзо Абэ узнал об обострении хронического заболевания и принял решение уйти в отставку, чтобы состояние его здоровья «не повлияло на принятии политических решений».
На прошлой неделе глава японского кабмина посетил больницу в Токио, а после он еще раз приезжал в клинику. Тогда Абэ объяснил это необходимостью узнать результаты анализов.
Утверждается, что премьер-министр страдает язвенным колитом - хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки, которое может сопровождаться острыми болями.