СМИ сообщили о планах премьера Японии уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

По информации телеканала, Синдзо Абэ узнал об обострении хронического заболевания и принял решение уйти в отставку, чтобы состояние его здоровья «не повлияло на принятии политических решений».

На прошлой неделе глава японского кабмина посетил больницу в Токио, а после он еще раз приезжал в клинику. Тогда Абэ объяснил это необходимостью узнать результаты анализов.

Утверждается, что премьер-министр страдает язвенным колитом - хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки, которое может сопровождаться острыми болями.