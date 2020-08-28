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«Смертоубийственные чудеса»: на Украине раскрыли подробности нападения на автобус в Харькове

Ян Брацкий
08:38 28.08.2020
В результате инцидента пострадали четыре человека, еще двое могут быть похищены.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Смертоубийственными чудесами назвали инцидент с вооруженным нападением на автобус с общественниками на Украине. Так на произошедшее под Харьковом отреагировал глава местного отделения партии «Оппозиционная платформа -  за жизнь» Андрей Лесик.

Все произошло накануне вечером. Радикалы атаковали автобус, в котором ехали представители общественного движения «Патриоты - за жизнь». Оно связано с украинской оппозицией и выступает за мирное решение конфликта на юго-востоке Украины и сохранение исторической памяти.

В салоне находились 22 пассажира, когда неизвестные перегородили дорогу и открыли стрельбу по людям.

«Прострелили колеса автобуса, его понесло в кювет, разбивали стекла, бросали шумовые гранаты, дымовые шашки. Люди были вынуждены выйти из автобуса, стали происходить смертоубийственные чудеса - ребят расстреляли из какого-то оружия», - рассказал Лесик.

В результате стрельбы три человека получили ранения резиновыми пулями, один - сотрясение мозга. Сейчас они в больнице. Пострадавшие утверждают, что двое представителей движения похищены.

По подозрению в вооруженном нападении на автобус задержаны 14 человек. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

В нападении обвиняют представителей праворадикального движения, созданного на базе батальона «Азов*», запрещенного в России. О произошедшем доложили президенту Владимиру Зеленскому.

*«Азов», «Национальный корпус» - радикальные и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.

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