В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 1 сентября в Москве

В последний день лета в Москве установится аномально жаркая погода. Воздух в столице прогреется до 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что уже 1 сентября температура в городе резко пойдет на спад.

«Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник (31 августа - прим. ред.) она уже будет 25-30 градусов. Очень высокая температура, превышающая норму примерно на 6 градусов. Но затем прогнозируется заметное понижение температуры во вторник», - приводит ТАСС слова синоптика.

Специалист добавил, что уже во вторник, 1 сентября, температура понизится до 20-25 градусов тепла. При этом в Гидрометцентре не ожидают осадков в этот день. Примерно такая же погода, по словам Вильфанда, сохранится и в среду.