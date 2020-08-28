Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 1 сентября в Москве

Роман Захаров
08:36 28.08.2020
По словам Романа Вильфанда, 31 августа в столице будет аномально жаркая погода, однако на следующий день температура воздуха резко снизится.
В Гидрометцентре предупредили о похолодании на 1 сентября в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В последний день лета в Москве установится аномально жаркая погода. Воздух в столице прогреется до 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что уже 1 сентября температура в городе резко пойдет на спад.

«Температура начнет повышаться уже в воскресенье, а в понедельник (31 августа - прим. ред.) она уже будет 25-30 градусов. Очень высокая температура, превышающая норму примерно на 6 градусов. Но затем прогнозируется заметное понижение температуры во вторник», - приводит ТАСС слова синоптика.

Специалист добавил, что уже во вторник, 1 сентября, температура понизится до 20-25 градусов тепла. При этом в Гидрометцентре не ожидают осадков в этот день. Примерно такая же погода, по словам Вильфанда, сохранится и в среду.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
08:38 В стране и мире
Видео
«Смертоубийственные чудеса»: на Украине раскрыли подробности нападения на автобус в Харькове
08:15 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае полыхают более 100 гектаров тайги
07:18 Армия
мнение
Будущее наступило: в чем уникальность российских БПЛА и боевых роботов
06:06 Армия
Видео
Дальность поражения - более километра: на форуме «Армия-2020» представили тепловизионный прицел «Легат 335»
05:48 В стране и мире
Видео
Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США
Популярное
Популярное
Видео
Атомный подводный крейсер ТОФ «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» нанесли удары крылатыми ракетами по целям в Беринговом море
Видео
Шойгу рассказал о порядке вакцинирования от COVID-19 в армии России
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
Видео
Летчик-испытатель рассказал об особенностях пилотирования самолета Як-130
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.