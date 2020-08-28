В Красноярском крае полыхают более 100 гектаров тайги

Более 100 тысяч гектаров сибирской тайги полыхают в Красноярском крае. На территории региона в настоящее время действуют 25 активных очагов пожара, сообщают в Лесопожарном центре. Количество возгораний периодически возрастает.

«Действует 30 пожаров, площадь 105,5 тысяч гектаров», - приводит РИА Новости сообщение центра.

На борьбу с огнем брошены крупные силы МЧС и специальной авиации. Для тушения тайги используются ранцевые огнетушители и другие спецсредства. В лесах региона действует режим ЧС, доступ в них людей ограничен