В Красноярском крае полыхают более 100 гектаров тайги
В регионе действует режим ЧС, для предотвращения новых возгораний ограничен доступ людей в леса.
© Видео: ФБУ Авиалесоохрана © Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»
Более 100 тысяч гектаров сибирской тайги полыхают в Красноярском крае. На территории региона в настоящее время действуют 25 активных очагов пожара, сообщают в Лесопожарном центре. Количество возгораний периодически возрастает.
«Действует 30 пожаров, площадь 105,5 тысяч гектаров», - приводит РИА Новости сообщение центра.
На борьбу с огнем брошены крупные силы МЧС и специальной авиации. Для тушения тайги используются ранцевые огнетушители и другие спецсредства. В лесах региона действует режим ЧС, доступ в них людей ограничен