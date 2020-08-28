В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для некоторых семей

Депутат Госдумы Елена Строкова направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребенка из детского дома.

«Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов», - приводит RT текст обращения.

Автор идеи отмечает, что на сегодняшний день в случае усыновления ребенок лишается права на получение жилья от государства. В этой связи, по мнению Строковой, большинство семей предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для несовершеннолетнего возможность претендовать в дальнейшем на жилое помещение.

Депутат уверена, что принятие данной инициативы позволит открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий. Она подчеркнула, что нововведение, в случае его одобрения, может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства.