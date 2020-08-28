В США арестовали прибывшего в страну россиянина

В США задержан гражданин России Александр Спицын. Федеральные власти подозревают его в мошенничестве. Вместе с ним в деле фигурируют еще двое россиян: Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. По версии следствия, они якобы создали банду для фиктивного найма на работу граждан США.

Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки. После обналичивания, жертвы отправляли деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя.

О том, что чеки были поддельными, выяснялось позже, когда банки выдвигали пострадавшим требования вернуть деньги. Один из пострадавших задолжал более 25 тысяч долларов кредитному учреждению.

Расследованием занимаются сотрудники ФБР, пишет РИА Новости. Сообщается, что агенты уже обнаружили ряд счетов на имя Спицына в американских банках на сумму не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж небольшими частями.

Предполагаемый подельник Спицына Григорий Баскаков был арестован ранее, в результате спецоперации ФБР. На Жирнова также выдан ордер на арест.