Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США

Действующий президент США Дональд Трам официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. Об этом Трамп заявил в Белом доме, выступая на общенациональном съезде республиканцев.

«С глубочайшим уважением принимаю номинацию в президенты США», - сказал Трамп.

Президент США также поблагодарил коллег по Республиканской партии за доверие.

В понедельник, 24 августа, Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок. Действующий глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. Основным соперником Трампа на выборах станет кандидат от демократов Джо Байден.