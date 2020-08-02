Восемнадцать полицейских пострадали во время митинга против ограничений из-за коронавируса в Берлине

Восемнадцать полицейских были ранены во время акции против ограничительных мер из-за коронавируса в Берлине. Об этом говорится в сообщении немецкой полиции в Twitter.

«На данный момент 18 из них (полицейских - ред.) получили ранения, трое были доставлены в больницу», - проинформировала полиция.

Крупнейшая акция противников ограничительных мер из-за COVID-19 прошла в Берлине в субботу, 1 августа. В марше, на котором присутствовали не менее 1100 стражей порядка, приняли участие 17 тысяч активистов.

Шествие закончили досрочно по требованию полиции. Однако не все присутствовавшие на мероприятии разошлись добровольно, из-за чего возникли стычки с правоохранителями.