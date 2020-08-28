Меткость и скорость: Россия одержала победу на огневом этапе конкурса «Военное ралли»
Второе место в соревнованиях досталось команде из Белоруссии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские экипажи бронеавтомобилей «Тигр-М» одержали победу на
огневом этапе конкурса «Военное ралли» в республике Тува. Состязания проходят в предгорье Саян, на полигоне Кара-Хаак без зрителей, на рубежах – только участники и судьи.
Соревновательный нерв держался от старта до финиша. Участники в сжатые сроки должны были преодолеть участок и поразить разные цели, от пехоты до пулеметного расчета.
Второе место в соревнованиях досталось команде из Белоруссии, третье заняли военнослужащие из Узбекистана.