Меткость и скорость: Россия одержала победу на огневом этапе конкурса «Военное ралли»

Российские экипажи бронеавтомобилей «Тигр-М» одержали победу на

огневом этапе конкурса «Военное ралли» в республике Тува. Состязания проходят в предгорье Саян, на полигоне Кара-Хаак без зрителей, на рубежах – только участники и судьи.

Соревновательный нерв держался от старта до финиша. Участники в сжатые сроки должны были преодолеть участок и поразить разные цели, от пехоты до пулеметного расчета.

Второе место в соревнованиях досталось команде из Белоруссии, третье заняли военнослужащие из Узбекистана.