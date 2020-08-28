СМИ: первый полностью российский экипаж отправится на МКС в 2021 году

Первый в истории экипаж Международной космической станции, состоящий только из российских космонавтов, может отправиться весной 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Экипаж полетит на пилотируемом корабле «Союз МС-18». То, что его запуск намечен на 10 апреля 2021 года, стало известно ранее из материалов NASA.

«В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что необходимость отправить состоящий только из россиян экипаж связана с множеством работ, которые необходимо будет выполнить в связи с ожидающимся в апреле 2021 года прилетом на МКС нового российского модуля «Наука».

Предыдущий полностью российский экипаж из Сергея Залетина и Александра Калери вылетел на корабле «Союз ТМ-30» на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года. На МКС такие экипажи ранее не отправляли.