В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей во всем мире. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, вызвав тревоги и страх», - сказал Гебрейесус, запись выступления которого размещена в Twitter.

По его словам, в мире около 1 миллиарда людей живут с психическими расстройствами различной тяжести. Пандемия привнесла нарушения в работу служб по поддержке психического здоровья. Также коронавирус оказал глубокое негативное влияние из-за отсутствия между людьми взаимодействия из-за введенного карантина.

Еще в мае специалисты говорили, что пандемия является стрессовым фактором. Люди реагируют на ситуацию по-разному, в зависимости от своего психического и психологического здоровья. И у них могут развиваться некие психические и психосоматические расстройства.