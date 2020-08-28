У берегов Курил произошло землетрясение
Жители островов Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки до 2-3 баллов.
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В акватории Тихого океана вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени.
«Эпицентр располагался в 93 км юго-восточнее курильского острова Итуруп. Глубина очага составила 50 км», - цитирует ТАСС сообщение геофизической службы.
По инструментальным данным, жители островов Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки до 2-3 баллов (может ощущаться как встряхивание от проехавшего грузовика внутри некоторых зданий). Пострадавших и повреждений нет.