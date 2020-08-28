В стране и мире У берегов Курил произошло землетрясение Анна Касаткина Жители островов Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки до 2-3 баллов. © Фото: Sergey Frolov Danita Delimont Globallookpress В акватории Тихого океана вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени. «Эпицентр располагался в 93 км юго-восточнее курильского острова Итуруп. Глубина очага составила 50 км», - цитирует ТАСС сообщение геофизической службы. По инструментальным данным, жители островов Шикотан и Кунашир могли почувствовать подземные толчки до 2-3 баллов (может ощущаться как встряхивание от проехавшего грузовика внутри некоторых зданий). Пострадавших и повреждений нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует