По Северному морскому пути: «Седов» вышел в Тихий океан через пролив Крузенштерна

Крупнейший в мире четырехмачтовый российский барк «Седов» вышел из Охотского моря через пролив Крузенштерна в Тихий океан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства.

«Находимся в Тихом океане в 230 милях к югу от Петропавловска Камчатского. Весь прошедший день также следовали в тумане при ограниченной видимости», - приводятся в сообщении слова капитана-наставника УПС «Седов» Михаила Новикова.

Барк совершает переход из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути. Сейчас «Седов» держит курс в порт Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что в столицу Камчатского края судно прибудет 31 августа.

Напомним, что «Седов» 19 августа покинул Владивосток и отправился в уникальную экспедицию «Северный морской путь». За три месяца, 15 ноября, он достигнет порта Калининграда, посетив до этого порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты и Мурманска.

Напомним, что три знаменитых парусника Росрыболовства – «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн»в конце 2019 года отправились в первую в истории совместную экспедицию «Паруса мира», посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.