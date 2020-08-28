Названы самые опасные продукты с огорода

Позиционируемые как натуральные продукты не всегда оказываются таковыми. Экомаркировка не гарантирует качество и отсутствие пестицидов, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.

Даже разрешенные законом пестициды могут быть не безопасны, а некоторые продукты с грядки впитывают токсичные вещества активнее других, уточнил он. Больше всего остаточных пестицидов, отметил Любоведский, содержится в горохе и подсолнечном семечке, в том числе, подсолнечном масле. Перед уборкой урожая подсолнух и горох подсушивают гербицидами, объяснил эксперт.

«На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая», - сказал Любоведский в интервью радио Sputnik.

В связи с этим он посоветовал покупать горох только органического производства, а подсолнечное масло брать у проверенных производителей.

Так называемым «фермерским» продуктам, добавил Любоведский, также не всегда стоит доверять – по словам эксперта, фермеры в последнее время увлекаются химикатами едва ли не больше, чем большие аграрные хозяйства.