В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов, у которых был поставлен диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее сообщалось, что в столице скончались 10 пациентов с коронавирусом. Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировано 4798 летальных случаев из-за коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательная победа над пандемией коронавируса будет одержана через полгода. Он добавил, что над достижением это цели работают московские, российские и мировые ученые.