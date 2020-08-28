Напряженная борьба: как команда Белоруссии едва не обошла россиян на конкурсе «Инженерная формула»

Настоящее гран-при среди лучших военных инженеров России, Белоруссии и Лаоса прошло в Волгоградской области. Не одиночные квалификационные заезды, а эстафета - при ее прохождении участники должны были справиться с шестью инженерными задачами за ограниченное количество времени.

Преодолеть трассу общей протяженностью четыре километра мешают препятствия: колейный мост, брод, водные преграды. Между ними экипажам нужно решать инженерные задачи, будь то рытье котлована, закапывание траншеи или прокладка пути. В финальный день соревнований к препятствиям добавились еще и погодные условия.

Во время квалификационных заездов и тренировок участники работали под палящим солнцем, но в день испытаний с самого утра шел дождь. Это создало проблемы даже тяжелым машинам для отрывки котлована.

С самого начала сборная Белоруссии оказалась самой расторопной. Не без труда, но быстро и, главное, без штрафа - отработала отрывку котлована, закапываете траншеи, и вышла на третий этап - когда российская команда еще только меняла МДК.

Белорусы обещали взять реванш еще перед началом соревнований. Каждый год на «Инженерной формуле» они наступают россиянам на пятки.

На инженерных машинах разграждения белорусы выступают, опережая соперников, на целый круг. В тяжелых ИМР-3 участники показывают свое умения расчищать завалы и, в частности, отдельные их элементы.

Таймер для сборной России во время замены тяжелой МДК приостановили. Сразу после команда начала отыгрывать секунду за секундой. Лаос тем временем уже солидно отставал, а белорусы выходили на финишную прямую.

На последний этап сборная Белоруссии вышла в гордом одиночестве. Ей нужно было лишь форсировать Волгу на плавающих средних транспортерах, и судьба эстафеты могла решиться заранее.

Однако уже в конце выполнения задачи военнослужащие из братской страны допустили ошибку - забыли поставить машину на ручник. Плавающий средний транспортер начал скатываться вниз, что добавило штрафного времени.

В итоге третье место на конкурсе «Инженерная формула» взяла команда из Лаосской народной демократической республики, а первое - с учетом штрафного времени - поделили сборные из России и Белоруссии.

«Пришли на финиш первыми… мы очень этим гордимся», -

отметил участник из Белоруссии Иван Шушпанов.

Команда Белоруссии на «Инженерной формуле» без преувеличения воплотила свою многолетнюю мечту. А военные из Лаоса - стали лучшим экипажем в квалификационном заезде экипажей разминирования.