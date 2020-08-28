Молдавия с 1 сентября разрешает въезд для россиян

С 1 сентября граждане России и ряда других стран смогут въезжать в Молдавию. Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.

«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Напомним, что правительство Молдавии 26 августа продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 15 сентября.

«Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения до 15 сентября. Следовательно, срок применения всех существующих ограничений также продлен», - говорилось в сообщении.

Уточнялось, что с 1 сентября гражданам, въезжающим из стран, находящихся в «зеленой зоне», то есть с низким риском заражения, не нужно будет находиться в самоизоляции. Въезд разрешили тем иностранцам, в государствах которых регистрируется менее 50 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек.

Для граждан из «красной зоны» въезд в Молдавию из-за сложной эпидемиологической ситуации запрещен. В «красную зону» вошли: Румыния, Украина, Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и несколько других государств. Каждые две недели этот список будет обновляться.

По последним данным, в Молдавии за все время пандемии зарегистрировано 35 546 случаев инфицирования COVID-19. Скончались за все время наблюдений 977 пациентов с коронавирусом, выздоровели в общей сложности 24 156 человек.