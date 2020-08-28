В Минздраве предложили выдавать свидетельство о рождении в электронном виде
Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который позволяет получить медсвидетельство о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери.
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Проектом приказа предусматривается порядок формирования и заполнения соответствующего электронного документа», - сказано в пояснительной записке.
Уточняется, что в приказе прописывается порядок формирования и заполнения электронного свидетельства медицинскими учреждениями.
Возможность формирования электронных медсвидетельств о рождении ребенка позволит осуществлять их передачу из медицинской организации в отделы ЗАГС без личного обращения гражданина.
На сегодняшний день свидетельство о рождении ребенка россияне могут получить лишь в печатном виде.