В стране и мире В Минздраве предложили выдавать свидетельство о рождении в электронном виде Виктория Ивашечкина Сейчас документ можно получить только в печатном виде. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который позволяет получить медсвидетельство о рождении ребенка в электронном виде при согласии матери. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. «Проектом приказа предусматривается порядок формирования и заполнения соответствующего электронного документа», - сказано в пояснительной записке. Уточняется, что в приказе прописывается порядок формирования и заполнения электронного свидетельства медицинскими учреждениями. Возможность формирования электронных медсвидетельств о рождении ребенка позволит осуществлять их передачу из медицинской организации в отделы ЗАГС без личного обращения гражданина. На сегодняшний день свидетельство о рождении ребенка россияне могут получить лишь в печатном виде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует