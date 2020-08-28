«Беркуты», «Стрижи» и «Русские витязи»: кадры грандиозного авиашоу на форуме «Армия-2020»

На выставочных площадках Международного военно-технического форума «Армия-2020», которые развернуты в десятках городов страны от Калининграда до Владивостока, побывали уже сотни тысячи человек. Впереди еще выходные, а значит ожидается бум посетителей.

В подмосковной Кубинке в пятницу, 28 августа, прошло долгожданное и особенно любимое зрителями авиашоу. В небо поднялись боевые вертолеты - летчики знаменитой пилотажной группы «Беркуты» продемонстрировали ювелирную точность.

«Я приехал из Иркутска, за 5000 километров специально ради этого подгадал отпуск. И я в восторге», - поделился эмоциями зритель Дмитрий.

Уже на земле глаза в глаза летчики встречаются со своими фанатами.

«Иногда хочется помахать в ответ рукой. Но мы не можем оторваться от управления», - рассказал командир авиационного звена авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» Дмитрий Косоруков.

Да и как тут оторвешься - перегрузки колоссальные. Фигуры требуют ювелирной точности.

Пилотажная группа «Беркуты» даже взлетает синхронно группой. А там в небе летчики на вертолетах Ми-28Н будут выполнять такие групповые фигуры, в которых расстояние между лопастями достигает двух метров.

Пара спортивных Яков будто танцует в небе, рисует сердце. Тем временем солист из пилотажной группы «Первый полет» Ирина Маркова рвется к облакам и дарит цветы.

«Приходится следить за скоростью. Перегрузки где-то до шестерочки доходят», - рассказывает соло-пилот пилотажной группы «Первый полет» Ирина Маркова.

Алла Самкова времени зря не теряет. Приехала из Краснодарского авиационного училища посмотреть на высший пилотаж, но заодно отвечает на вопросы юнармейцев. Уже точно решила: ловкие истребители - для мужчин, для нее - самолеты покрупнее.

«Из-за перегрузок. Неизвестно, как они влияют на женский организм. Еще не изучено. Для меня это важно. Поэтому дальняя авиация - это мое», - поделилась курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им А.К. Серова Алла Самкова.

В субботу программу откроют «Русские витязи». В последний день форума «Армия-2020» обещают - в небе ждите сюрпризы.