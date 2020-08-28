Учат мир добру: как российские мультфильмы завоевали популярность за границей

Российские мультики «Маша и Медведь», «Чебурашка», «Смешарики» заговорили на 30 языках мира! Все дело в том, что сегодня у отечественных мультфильмов новый пик популярности за рубежом – особенности в Азии.

Коронавирус на время заморозил все контракты на экспорт, но случилось приятное чудо: российские мультфильмы снова готовы покупать.

«Сейчас наши мультфильмы являются достаточно популярными в мире. Они переведены наверное на более чем 60 языков, показывают более чем в 100 странах мира», - заявила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

Вместе с этим, совсем новые «Лео и Тиг», «Мимишки» догоняют по просмотрам «Машу и Медведя». Их купила Европа и «Нетфликс».

Самыми первыми за границу отправились «Смешарики». Сейчас их каждый день смотрят 50 миллионов человек, вот только называются везде по-разному, в Европе – они Кикорики, в Китае – Кай Син Чиу.

Еще недавно при разговоре об отечественных мультиках вспоминали лишь «Ежик в тумане» и «Ну, погоди!». Эта классика с нами навсегда. У Чебурашки в Японии - вторая родина, там не только показывают советский мультфильм, а еще создали свое аниме - Тебурасики.

За последние 10 лет наша анимация возродилась – открываются новые студии, в 2011 их было 20. Сейчас – больше 50.

«Сейчас у нас в работе 8 проектов одновременно, они для разной аудитории», - заявил главный продюсер анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин.

По его словам, отечественные мультфильмы благодаря их количеству и качеству все сильнее вытесняют иностранные проекты с экранов и из сердец зрителей.

В этом году анимация получит субсидии от государства для продвижения заграницей. Так производители смогут компенсировать затраты на дубляж и аренду.

Пока российские мультфильмы занимают лишь 1% от мирового рынка анимации, но есть все данные вырваться вперед. Ведь российские мультики не просто красивые, а поучительные, рассказывают просто о сложном и учат добру.