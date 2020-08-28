МИД предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами США при выезде за границу

МИД России в пятницу, 28 августа, выпустил предупреждение для россиян. В нем говорится, что при выезде граждан РФ за границу существует угроза преследования со стороны правоохранителей и спецслужб США.

В сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, сказано, что это связано с арестом в США россиянина Егора Крючкова.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», - заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошли в 2019 году.

Также в МИД заявили, что российские дипломаты прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам.

«Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче», - заключили в ведомстве.

Егор Крючков был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа. Двадцатисемилетнего гражданина России подозревают в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления.