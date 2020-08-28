Два истребителя Су-27 перехватили над Черным морем стратегический бомбардировщик США
В пятницу, 28 августа, российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-27.
«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», - сказано в сообщении.
После того, как иностранный военный самолет развернулся от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено.