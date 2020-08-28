Истребители НАТО сопровождали самолеты РФ над двумя океанами и Балтикой

Истребители стран НАТО в пятницу, 28 августа, сопровождали российские самолеты над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Самолеты России проводили полеты в рамках учений «Океанский щит-2020». Были задействованы в общей сложности восемь противолодочных самолетов Ту-142, четыре противолодочных Ил-38, два бомбардировщика Су-24М, а также два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один топливозаправщик Ил-78.

Полеты длились более 12 часов. За это время экипажи преодолели маршруты протяженностью свыше 10 тысяч километров.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.