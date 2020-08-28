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Шойгу посетил форум «Армия-2020»: что успел осмотреть министр и какие дал указания

Иван Линдеманн
Юрий Подкопаев
19:31 28.08.2020
На то, чтобы обойти военно-технический форум министру обороны потребовалось несколько часов. За это время были модернизированы сотни боевых систем для российской армии.
Шойгу посетил форум «Армия-2020»: что успел осмотреть министр и какие дал указания
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 28 августа, посетил Международный военно-технический форум «Армия-2020». Внимательнейшим образом он осмотрел экспонаты и поручил перспективные образцы испытать на грядущих стратегических командно-штабных учениях «Кавказ».

Полтора десятка бронеавтомобилей, шесть из них - принципиально новые: то ли гидроавтомобили, то ли дорожные катера. Эта бронеколонна заняла выгодную позицию в начале выставки. С нее и начал осмотр форума министр обороны.

Сергей Шойгу выбрал обновленный «Тигр»: кузов багги, четыре пулемета, пустынный окрас. Министр сел за руль вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Заместитель министра обороны Андрей Картаполов пояснил, что «Тигр» заметно «подрос» за счет более мощной противоминной защиты.

Одновременно армия сражается за каждый бюджетный рубль. Обновленную систему учета коммунальных услуг  «Умный гарнизон» компания РТИ развернет в подмосковном гарнизоне Алабино.

«Система учета ресурсов, то есть все: все приборы учета по электричеству, газу, воде. У нас сегодня ежедневно, фактически в ручном режиме, собираются данные, потому что мы каждый день хотим знать, сколько мы потребляем и сколько нам за это надо платить», - сказал Шойгу.

Чуть ли не половина экспонатов здесь предназначена не только для министерства обороны: досмотровые системы, лечебный барокомплекс, ингаляция ксеноном, многоразовая маска для тех, кто работает в «красных зонах».

«Уникальная маска для защиты дыхательных путей для многоразового использования. Ее оригинальность заключается в специальной структуре фильтра, смоделированного операторами технополиса совместно с врачами госпиталя. Ее могут использовать как больные, так медперсонал», - рассказал заместитель начальника Военного инновационного технополиса «Эра» по научно-образовательной деятельности Андрей Морозов.

Военный технополис «Эра» представил сразу партию прорывных изобретений. Двигатель на трех видах топлива пока только в проекте, но он уже вскружил голову всем автомобилистам. Матрос изобрел роторный двигатель, который может работать на газе, бензине и солярке.

Московский физико-технический институт разработал аппаратуру для беспилотного автомобиля. Здесь она установлена на седане. А вообще-то заказчик хочет беспилотные грузовики для ракетных комплексов.

В павильоне «Калашников» на форуме - более 30 автоматов. Министра обороны больше всего заинтересовал АМ-17: автомат малогабаритный, складной приклад, вес оружия - 2,5 килограмма. В ближнем бою он сохраняет все лучшие качества «Калашникова». Министерство обороны планирует сделать АМ-17 личным оружием летчиков в новых истребителях Су-35 и Су-57.

На то, чтобы обойти военно-технический форум министру обороны потребовалось несколько часов. За это время были модернизированы сотни боевых систем для российской армии.

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