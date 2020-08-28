Лукашенко поручил переориентировать потоки товаров со всех портов Литвы

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что угрожающие Минску санкциями страны «зажрались» и забыли, с кем имеют дело. В частности, политик поручил перенаправить потоки товаров с портов Литвы.

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — отметил Лукашенко, приводит его слова Sputnik Беларусь.

По его мнению, польские и литовские предприятия «барражировали» в КНР и Россию через Белоруссию.

На фоне этих заявлений премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в соцсетях.

Помимо этого, политик обвинил белорусского лидера в «ненависти» к согражданам.