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Лукашенко поручил переориентировать потоки товаров со всех портов Литвы

Виктория Ивашечкина
19:20 28.08.2020
По мнению президента республики, польские и литовские предприятия «барражировали» в КНР и Россию через Белоруссию.
Лукашенко поручил переориентировать потоки товаров со всех портов Литвы
© Фото: jorono, Pixabay

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что угрожающие Минску санкциями страны «зажрались» и забыли, с кем имеют дело. В частности, политик поручил перенаправить потоки товаров с портов Литвы.

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — отметил Лукашенко, приводит его слова Sputnik Беларусь. 

По его мнению, польские и литовские предприятия «барражировали» в КНР и Россию через Белоруссию.

На фоне этих заявлений премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит Минску.

«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — написал Сквернялис в соцсетях.

Помимо этого, политик обвинил белорусского лидера в «ненависти» к согражданам.

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