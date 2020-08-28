Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина хорошим другом. Такое заявление он сделал, выступая перед сотрудниками ООО «Савушкин-Орша», сообщает БелТА.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся», - сказал белорусский лидер.

Накануне Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом глава государства отметил, что на текущий момент необходимость использования российских силовиков в республике отсутствует. Президент РФ также выразил уверенность в том, что все проблемы в этой стране будут решаться мирным путем.

В пятницу, 28 августа, Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсуждались ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества.