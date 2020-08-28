СМИ: США сократит численность войск в Ираке до 3,5 тысячи

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшие месяцы сократить почти на треть численность американских войск в Ираке.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что контингент Вооруженных сил США в Ираке будет урезан до 3,5 тысячи военнослужащих. СМИ пишут, что сокращений следует ожидать в ближайшие два-три месяца. Сейчас в Ираке по официальным данным насчитывается порядка 5,2 тысячи американских солдат.

Ранее представитель администрации президента Дональда Трампа заявил, что Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет.

Этот же вопрос обсуждался 20 августа на встрече Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.

Напомним, в Ираке американские войска выполняют различные задачи с 2003 года. В июне этого года в совместном заявлении властей США и Ирака подписали договор о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке.