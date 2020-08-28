Генпрокуратура сообщила о нарушениях в сделке с отчуждением госакций БСК
Генеральная прокуратура России проверила законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан (БСК).
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. По словам лидера страны, вокруг этой ситуации наблюдается «выкачивание денег любой ценой».
Таким образом, в ходе проведенной проверки были выявлены нарушения законодательства о приватизации.
В ГП отметили, что переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации.
Был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения в целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в СК России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.