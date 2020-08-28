«Переполняет гордость»: главный эпидемиолог Минздрава РФ оценил российскую вакцину от COVID-19

Академик РАН, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что его переполняет гордость за то, что РФ первая в мире разработала вакцину от COVID-19.

При этом, по его мнению, критика вакцины со стороны западных стран объясняется проявлением обычной конкуренции.

«Меня переполняет чувство гордости за то, что первая вакцина зарегистрированная – это российская вакцина. Я очень хорошо понимаю, насколько важна вакцина в профилактике любой инфекционной болезни», - подчеркнул Брико.

Он также отметил, что вакцина самый эффективный с эпидемиологической и клинической точки зрения инструмент. Она влияет на состояние общественного здоровья.

«Это единственное радикальное эффективное средство, способное остановить распространение этой инфекции. Проводимые мероприятия по социальному дистанцированию, изоляции, масочный режим оказывают свое влияние, но не решают проблему полностью», - уверен академик.

Брико напомнил, что в адрес новой вакцины, созданной Миноборны совместно с Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, раздается критика, в основном, инициированная из-за рубежа.

«Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции – ведь мы первыми сделали вакцину. Все те нападки, что вот, дескать, что-то там не полностью соблюдено, они, на самом деле, беспочвенные», - объяснил эпидемиолог, подчеркнув что безопасность вакцины уже доказана.

Брико также подчеркнул, что сейчас начинается масштабное пострегистрационное исследование по мировым стандартам на 40 тысяч добровольцев.