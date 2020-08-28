Мишустин учредил премию Петра Великого за особый вклад в развитие страны

Российский премьер-министр Михаил Мишустин учредил премию имени Петра Великого в три миллиона рублей.

Награду будут выдавать за социально-экономическое развитие страны и укрепление ее авторитета. Об этом сказано в постановлении, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство постановляет учредить премию», — говорится в документе.

Уточняется, что начиная с 2022 года, раз в пять лет будут присуждаться три премии имени Петра Великого.

Награду будут выдавать россиянам, лицам без гражданства, а также иностранцам по трем направлениям: социально-экономическое развитие России — за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта. За заслуги в области науки, образования и госуправления. И за укрепление правового государства — за заслуги в укреплении конституционного правопорядка в России.

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