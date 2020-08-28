Путин предложил СБ выработать подходы к развитию отношений с партнерами РФ

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза РФ предложил разработать подходы для развития взаимодействия с соседними государствами, с которыми у России большой объем отношений.

«Нужно согласовать наши позиции по некоторым ключевым вопросам, выработать подходы для дальнейшего поступательного развития взаимодействия с нашими партнерами», - заявил Владимир Путин в начале встречи, передает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вместе с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня во время совещания состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества РФ и Белоруссии