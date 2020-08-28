СМИ: дело о мошенничестве с участием Пашаева прекращено

Дело о мошенничестве, по которому проходил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, прекращено. По информации «360», подавший заявление Анзор Пусоноков отозвал иск в связи с погашением ущерба.

Как ранее сообщал RT, Пашаев проходил по делу, которое было заведено в отношении жены Посунокова, свидетелем.

«Сам Псуноков заявил следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе «Хинкальная», - рассказал агенству адвокат.

Пашаев также заявил, что телефонный биллинг показал, что его в этом кафе не было.

Адвокат Михаила Ефремова уверен, что данное уголовное дело является попыткой оказать на него давление.