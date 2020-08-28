Юрий Ганус лишился поста главы РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что решение по отстранению Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на собрании учредителей организации было принято единогласно.

Учредители согласились с рекомендациями наблюдательного совета организации, уволив Гануса с поста.

«В рамках своих полномочий набсовет РУСАДА дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности генерального директора, сегодня мы еще раз ознакомились с доводами членов набсовета», - отметил Поздняков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в свое время ОКР и ПКР на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами субсидирования РУСАДА.

ОКР и ПКР утверждают финансовую отчетность РУСАДА. По словам Позднякова, тем самым неся ответственность за расходование госденег, учредители внимательно рассмотрели все доводы и приняли решение отстранить Гануса.