На Украине заявили о приостановке контактов с Белоруссией

Украина поставила на паузу диалог с Белоруссией, контактов между президентами нет и не планируется. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина следит за развитием ситуации в Белоруссии.

«Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», - сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Он также сообщил, что Киев в случае необходимости может принять решение о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Минска. Кулеба уточнил, что сейчас от белорусской столицы в процессе «только название», так как переговоры из-за пандемии проходят в онлайн-режиме.

Ранее в МИД РФ заявили о неизменной поддержке Белоруссии в сложившейся ситуации. Глава ведомства Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в телефонной беседе подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки в республике.