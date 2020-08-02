Названы витамины, которые нужно пить после коронавируса

Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка дала советы людям, которые заболели коронавирусом, или уже вылечились от этой инфекции. Медик, в частности, отметила, что не нужно «гадать на кофейной гуще» при возникновении подозрений на COVID-19, а необходимо незамедлительно обращаться к врачу, чтобы сохранить здоровье себе и своим родным.

Напомнила специалист и о необходимости выполнения врачебных рекомендаций.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID-19, риск отдаленных последствий - минимальный», - сказала Рыбка в беседе с «Российской газетой».

Кандидат медицинских наук добавила, что если недомогание сохраняется и после излечения от коронавирусной инфекции, то нужно принимать витамин D и витамины группы B. Кроме того, врач посоветовала соблюдать режим труда и отдыха и как можно больше гулять.

Ранее американские ученые назвали фактор, который повышает риск летального исхода в случае заболевания коронавирусом.