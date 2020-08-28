Путин обсудил с членами Совбеза ключевые вопросы российско-белорусского сотрудничества

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ключевые вопросы развития сотрудничества между РФ и Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества», - отметил представитель Кремля.

Отмечается, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне Путин выразил надежду, что участникам политического процесса в Белоруссии хватит здравого смысла найти выход из сложившейся в республике ситуации.