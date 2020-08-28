В Совете Федерации прокомментировали отставку Синдзо Абэ

Ушедший в отставку японский премьер-министр Синдзо Абэ был большим другом России. С таким заявлением, на фоне новостей об отставке политика, выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я считаю, что он был другом нашей страны. Он всегда это подчеркивал. У него были хорошие, ровные, товарищеские отношения с нашим президентом. Он пользовался любой возможность, чтобы приехать в Россию. Он мечтал заключить мирный договор», - заявил Джабаров.

Ранее в Кремле выразили надежду на то, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии пойдет по пути развития российско-японских отношений. Российское руководство пожелало Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем.

В пятницу, 28 августа, Синдзо Абэ официально объявил о своем решении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии по состоянию здоровья. По информации японских СМИ, глава кабмина страдает язвенным колитом, который причиняет ему сильные боли.